Bar da Cachaça da música ‘Chico’, de Luísa Sonza, existe; saiba como visitar

Localizado na Avenida Mem de Sá, na Lapa, o Bar da Cachaça é um estabelecimento tradicional da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e tem despertado a curiosidade das pessoas que tiveram ouvidos atentos aos versos da nova música de Luísa Sonza: Chico.

A faixa de sucesso foi lançada recentemente como parte do álbum Escândalo Íntimo e homenageia o atual namorado de Sonza, Chico Veiga, que é natural do Rio. No refrão da bossa, o Bar da Cachaça entra como cenário, ilustrando o futuro lar do casal por meio dos versos: “Pode fazer sua fumaça/O Bar da Cachaça vai ser nosso lar”.

Comandado pelos proprietários Sérgio e Maria, o estabelecimento tem mesas dispostas na calçada e recebe a clientela ao ar livre há anos, oferecendo bebidas como cervejas e cachaças de variados sabores.

