Bar dos Cravos: bar português de SP lança marca própria de cachaça

O Bar dos Cravos, endereço de inspiração portuguesa no bairro do Paraíso, lança nesta segunda-feira, 25, a sua própria cachaça, em parceria com a marca mineira Arbórea. A mixologista Stephanie Marinkovic, que atua na casa, participou da elaboração da bebida.

A nova cachaça do Bar dos Cravos é composta de cachaça branca, cachaça amburana e cachaça com blend de tostas, e consiste em uma combinação de produtos com diversos tipos de envelhecimento. A garrafa, à venda somente no Bar dos Cravos, custará R$ 95.

O evento de lançamento acontece nesta segunda-feira, 25, a partir das 18h. Drinks que levam a nova cachaça, como o Cravos, Mel & Limão (R$ 46), serão servidos na ocasião, e estarão presentes na carta de drinks da casa por tempo limitado.

Serviço: Bar dos Cravos, Rua Osório Duque Estrada, 41 - Paraíso, São Paulo, SP. Instagram: @bardoscravos.