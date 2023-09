Bar no Rio onde Chico teria traído Luísa Sonza recebe avaliações ‘curiosas’

O término do relacionamento entre a cantora Luísa Sonza e Chico Moedas, muso da canção “Chico”, foi confirmado pela própria artista no programa “Mais Você”. Durante a entrevista, Luísa leu um texto que insinuava ter sido traída em um bar, mencionando especificamente um “momento no banheiro sujo de um bar”.

O bar em questão, conforme apontado pelo colunista Leo Dias, seria o Galeto Sat’s, localizado em Botafogo, Rio de Janeiro. Desde que a notícia veio à tona, o estabelecimento tem recebido visitantes curiosos. Um internauta, ao visitar o local, brincou: “O banheiro não suportou tamanha desilusão amorosa e precisou ser interditado”.

No Google, o bar também recebeu comentários peculiares. Um usuário mencionou: “O ambiente é ótimo para trair, já o galeto, não experimentei.” Outro apontou os “eu já não ia, agora minha esposa não vai deixar mesmo, nem pra fazer um xixi”. E ainda, um terceiro comentou: “Muito bom, por isso o Chico escolheu esse estabelecimento para trair a Luísa. O banheiro é pequeno, mas dá pra fazer umas maldades.”

Bar do Rio de Janeiro recebe avaliações inusitadas depois de suposta traição de Chico Moedas Foto: Reprodução/ G

O próprio Galeto Sat’s se manifestou sobre o ocorrido após internautas comentarem que o banheiro do local não era sujo. Em tom humorístico, o estabelecimento declarou: “A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat’s, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro?”

Rumores sobre problemas no relacionamento entre Luísa e Chico já circulavam, mas a assessoria da cantora havia negado qualquer desentendimento na semana anterior. Chico, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre as alegações e desativou seu perfil no Instagram.