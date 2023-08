Bar paulistano é contemplado com placa de Patrimônio Cultural pela prefeitura do Rio de Janeiro

Localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, o bar Pirajá foi fundado em 1998 pelos sócios da Cia. Tradicional de Comércio, e possui inúmeras referências à cidade do Rio de Janeiro, tanto no cardápio quanto na decoração.

Na última quinta-feira (17), o bar foi visitado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que presenteou o estabelecimento com a placa azul de Patrimônio Cultural Carioca em uma cerimônia com com a presença do chef Benny Novak.

Segundo informações da Casa Vogue, o bar também conta com unidades no Jardins, Morumbi, Itaim Bibi, Vila Guilherme e Pinheiros, além de cidades fora da capital, como Campinas, Barueri e Alphaville.

Além da placa consagrando o estabelecimento, outra novidade é o chope estilo session IPA, lançado e parceria com o bar Hocus Pocus, que possui uma série de cervejas artesanais saborizadas. O produto possui 5% de teor alcoólico e custa R$ 18 por copo.