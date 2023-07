Barbie: 7 comidas famosas que se transformaram influenciadas pelo novo filme

O filme da Barbie será lançado na próxima quinta-feira, dia 20 de julho, mas já dominou o mundo antes mesmo de chegar nos cinemas. Diversos locais se inspiraram na boneca americana para dar um toque rosa aos alimentos e agradar ainda mais o público.

O portal americano Today, juntou 7 comidas famosas que se transformaram por causa do novo longa que tem Margot Robbie como estrela. Confira alguns deles:

Hambúrguer, Donut e Milk Shake - Combo BK Barbie

O Pink Burger vem com molho rosa sabor defumado, a Batata do Ken vem embalagem especial em formato de concha e o Shake da Barbie com Donut. Foto: Imagem: Burger King

O Pink Burger, é composto por um hambúrguer coberto com uma fatia de queijo cheddar derretido, molho rosa e bacon crocante em cubos. Já o Barbie Donut Shake é feito com sorvete de baunilha e Nesquik de morango misturados e coberto com um donut rosa.

Sorvete - Cold Stone Creamery

Em parceria com a Warner o sorvete chega em com a temática da Barbie por tempo ilimitado. Foto: Imagem: reprodução Instagram @coldstone

A sobremesa combina sorvete de algodão doce rosa com crosta de torta de biscoito graham e tem uma cobertura batida.

Macarrão - Pastifica Di Martino

A Pastifica Di Martino lançou uma massa com a temática da Barbie Foto: Imagem: Pastifica Di Martin

O Barbie Pennette Rigate vem em uma embalagem com a temática da boneca. Apesar da massa não ser rosa, a empresa sugere que utilize molho rosa no preparo.

Além disso, no site Pastifica Di Martino, existe uma coleção de massas da boneca como espaguete, farfalle e lumachine.

Iogurte Congelado - Pinkberry

A Pinkberry fechou parceria com a Barbie e lançou um iogurte congelado. Foto: Imagem: reprodução instagram @pinkberryswirl

Em comemoração ao filme, a rede criou o iogurte congelado Barbie Land Berry Pink. Se trata de uma mistura de iogurte congelado com sabor de Morango coberto com “Dream Sprinkles” (confeito rosa e branco, açúcar prateado e formas de estrela).

Limonada Rosa - Swoon

Em parceria com a Barbie, a Swoon lançou uma limonada rosa. Foto: Imagem: reprodução instagram @

A Barbie x Swoon Pink Lemonade é uma bebida rosa, sem açúcar com sabor morango e limão. A mistura é feita com concentrado de suco de limão 100% natural.