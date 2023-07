Barbiecore: 4 cafeterias do Sul lançam cardápios inspirados no filme da Barbie

A Barbie está presente entre gerações e é considerada uma figura icônica na cultura popular. O novo filme inspirado na boneca, estrelado por Margot Robbie, será lançado dia 20 de julho nos cinemas. De acordo com o portal Seja Criativo, assim como diversos restaurantes, 4 cafeterias no Sul se inspiraram na temática para lançar novos produtos no cardápio. Confira:

Go Coffee - Moinhos de Vento, Porto Alegre

Cafeteria no Sul lança Frapé da Barbie Foto: Imagem: reprodução Instagram @gocoffebrasil

A Go Coffe lançou um frappé especial da boneca, que promete surpreender a todos. Ele possui sabor tutti-frutti e glitter, e é por tempo limitado.

A cafeteria está localizada na Rua 24 de Outubro, 881. E funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 10h às 18h.

Pink Palace - Passo d’Areia, Porto Alegre

A cafeteria uniu decoração e pratos inspirado na boneca americana. Foto: Imagem: reprodução instagram @pinkpalace

A confeitaria Pink palace transformou seu espaço em um mundo da Barbie. Durante todo o mês de julho, é possível encontrar uma vitrine temática com cafés e doces inspirados na boneca.

O ‘’New Barbie’' é uma mistura de café, leite, achocolatado em pó de morango e borda de chocolate. O ‘’Barbie Girl’', é preparado com achocolatado de morango, leite, sorvete de morango e borda de morango com chantily. Os bolos e cookies também estão com a temática da personagem.

A Pink Palace está localizada na Rua Bezerra de Menezes, 85. E funciona de segunda a sexta das 9h às 17h30 e aos sábados, das 9h ás 18h.

Cau Cakes - Moinho do Vento, Porto Alegre

A cafeteria é toda instagramável e rosa. Foto: Imagem: reprodução Instagram @caucakes

Apesar de não ter lançado um produto específico da Barbie, a Cau Cakes já mergulha no universo rosa há tempos. Desde cupcakes a drinques, o local é uma ótima opção para quem busca uma experiência mais instagramável.

A cafeteria fica localizada na Rua Dinarte RIbeiro, 95. Com horário de funcionamento na terça das 12h30 às 19, de quarta a sexta das 12h às 19h e aos sábados e domingos das 13h às 19h.

Doce Amélie Café - Canela, Serra Gaúcha

A Cafeteria Doce Amelie por si só já é um universo Barbie. Foto: Imagem: reprodução instagram @doceameliecafe

O ambiente é instagramável, com muito rosa e glitter. O cardápio oferece uma variedade de cafés, donuts, cheesecakes, milkshakes e até um chocolate quente pink.

Para se sentir no universo da Barbie, basta conhecer o café que está localizado na Avenida Osvaldo Aranha, 181. Abre todos os dias das 10h às 20h.