Barbiecore: cafeteria em São Paulo lança novo Frappe Barbie

Nesta quinta-feira (20) estreia o novo filme da Barbie em todos os cinemas brasileiros. A experiência do universo cor-de-rosa da personagem se estendeu a vários lançamentos, o movimento está sendo denominado de ‘Barbiecore’. Entre eles está a bebida sabor tutti-frutti com chantilly e glitter comestível, desenvolvida pela colaboração da Warner Bros e da Mattel com a Go Coffee para agradar fãs de todas as faixas etárias.

O produto já está disponível em todas as unidades Go Coffee do país, e algumas lojas em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro contam com uma ativação especial nas vitrines, onde os clientes podem tirar fotos dentro da caixa de boneca da Barbie.

Além da Go Coffe, outros estabelecimentos entraram na onda cor-de-rosa e transformaram seus cardápios para oferecer experiências para os fãs do novo longa, que tem Margot Robbie como estrela. Nesta matéria, você encontra mais detalhes.