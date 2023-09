Bares são fechados por reutilizar sobras de drinques para novos shots

Bares na região de Kavos, situada ao sul da ilha de Corfu, uma das mais famosas ilhas gregas para festas e turismo, foram fechados após uma descoberta alarmante. Durante uma série de operações fiscais, foi revelado que bartenders estavam aproveitando as sobras de bebidas deixadas por clientes, coletando-as em um recipiente, e posteriormente servindo-as como shots para outros turistas.

Entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro, a Autoridade Pública Independente de Receitas AADE, juntamente com auditores aduaneiros, realizou incursões em diversos estabelecimentos de Kavos. Além da prática de reutilização de bebidas, sete estabelecimentos de catering na área não possuíam marcações de número de lote, indicando que estavam servindo álcool ilegal ou contrabandeado, possivelmente adulterado. Oito amostras foram enviadas ao Laboratório Químico Estatal Geral da Grécia para análise.

Os auditores também investigaram se os restaurantes e bares estavam emitindo recibos. Foi revelado que 26 empresas locais não emitiram pelo menos 40.578 recibos, totalizando um valor de €267.418 (R$1.422.204,96, com base na cotação atual de 5,32 reais por euro).

Devido a essas descobertas, pelo menos 28 estabelecimentos foram obrigados a fechar por 48 horas, e multas foram aplicadas. Segundo relatos da mídia local, as autoridades estão agora realizando verificações semelhantes em outras áreas turísticas gregas. As informações são do The Independent.

Receitas Testadas e Aprovadas

PUBLICIDADE

Descubra o caderno de receitas virtual do Paladar! Cada preparo foi cuidadosamente testado e aprovado por nossa equipe. Não perca mais tempo procurando receitas que funcionam - confie em quem entende do assunto. Clique aqui e mergulhe em sabores autênticos e garantidos!