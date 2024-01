Barra de chocolate: qual foi a 2ª melhor marca eleita em 2023?

Aspectos como aparência, sabor, aroma e textura foram fundamentais para os especialistas definirem que o chocolate em barra Danke mereceu o segundo lugar em um pódio de marcas nacionais e internacionais do supermercado.

Na matéria de Danielle Nagase, com o título ‘Quais as melhores marcas de chocolate em barra?’, é possível ler que toda a avaliação aconteceu por meio de uma degustação com amostras ao leite que não continham identificação.

Para o júri especializado, Danke se destacou por apresentar características particulares do cacau, como um sabor intenso puxado para o amargor e a cor mais escura. Além disso, a quebra da barra trouxe aquele barulho de ‘’crack’', o que representa traços de uma boa textura. Leia a matéria completa clicando aqui.