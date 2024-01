BBB 24: atitude de Davi na cozinha, no preparo do almoço, divide opiniões na internet

O Big Brother Brasil 24 tem dado o que falar desde a sua estreia e agora mais uma polêmica tem dividido a internet. Enquanto preparava o almoço nessa sexta-feira (19), o participante Davi, que foi eleito pelos colegas como o cozinheiro da casa, lavou filés de frango na pia.

A prática de lavar frango sempre gera dúvidas e há um entendimento entre especialistas de que não se deve lavar a carne em água corrente, pois favorece que bactérias, como a Campylobacter, se espalhem pela pia, utensílios e outros alimentos, podendo levar a uma intoxicação alimentar.

Apesar de lavar o frango em água corrente, o que mais chamou atenção dos internautas foi a forma como Davi despejou os pedaços da carne na pia, sem usar qualquer recipiente para ajudar no processo de limpeza.

“Eu não consigo usar o frango sem lavar. Mas o que eu acho mais chocante nesse vídeo é o cara lavar o frango assim direto na pia, onde fica com sabão, resto de comida e etc”, comentou uma usuária do Instagram, no vídeo postado por Hugo Gloss.

“Isso realmente é uma pauta? O cara virou cozinheiro da casa, está todo empenhado cozinhando para todo mundo e está sendo criticado porque lavou o frango? Ah, me poupe”, escreveu outro.

Mas fica a dúvida, pode ou não lavar o frango? Para a chef Heloisa Bacellar tudo depende. Caso você compre um frango orgânico de boa procedência provavelmente não vai precisar lavar. Agora, se estiver comprando qualquer outro, é bom fazer a limpeza.

Segundo a especialista, a parte mais importante é secar bem. “Tanto o frango como o peixe ou carne, antes de você colocar na panela, deve tirar toda a umidade, caso contrário, ele vai soltar água e demorar mais para selar”, afirmou a chef em entrevista à Renata Mesquita, do Paladar. Leia a entrevista completa aqui.