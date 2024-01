BBB 24: mesa do almoço da Xepa preparada por brother surpreende público; veja vídeo

Nesta segunda-feira (15), o motorista de aplicativo Davi colocou os seus dotes culinários para jogo no Big Brother Brasil 2024, montando uma mesa de almoço caprichada com os ingredientes simples da Xepa.

Os vídeos das redes sociais mostram que os alimentos foram separados em travessas, assim como os garfos e pratos estavam enfileirados. Nem os copos escaparam: tinham pedaços de laranja como enfeite.

Conforme informações do portal Gshow, quando os demais brothers desceram para almoçar, elogiaram toda a mesa enquanto aplaudiam e faziam comparações em tom de brincadeira com a mesa de almoço do VIP.

‘‘Que chique!’’, exclamou Deniziane. Depois, Beatriz ainda puxou uma comemoração entre os confinados da Xepa: ‘’Davi, um brinde a você que fez o almoço!’’.

No entanto, essa não é a primeira vez que Davi mostra sua afinidade com a gastronomia. Em outra oportunidade durante um café da manhã, o motorista também aproveitou para deixar tudo ajeitado para os colegas. Relembre: