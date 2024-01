BBB 24: o que é banco de sementes? Assunto causou tensão entre os brothers

A 24ª edição do reality show mais famoso da televisão brasileira, o Big Brother Brasil, teve início há pouco mais de uma semana, no dia 8 de janeiro, e em pouco tempo o elenco, além de intrigas, tem trazido à tona para o público em geral temas importantes.

É o caso do participante Lucas Luigi que, em uma conversa com a colega Yasmim Brunet, abordou o tema de banco de sementes da Suíça. O fato de Lucas ter conhecimento sobre o tema, dado como ‘avançado’, chocou a influencer, que respondeu com um “ar de riso”, segundo o brother, e causou alvoroço nas redes sociais.

O tratamento de Brunet certamente foi um chamariz, mas o que faz o caso repercutir entre os internautas é: o que é banco de sementes, afinal? Para sanar essa dúvida, a equipe do GShow contatou o biólogo Mario Moscatelli para explicar de forma simples e sucinta.

“Banco de sementes é uma das estratégias para a conservação de espécies vegetais, muitas [...] ameaçadas de extinção, no caso das nativas, por conta de variados motivos e, principalmente, em casos de catástrofes naturais planetárias que eliminariam a maior parte da vida existente. Funciona como uma arca de Noé, que poderia assegurar um novo recomeço”, afirma.

Em resumo, o banco de sementes é uma estratégia de conservação de vegetais em casos de grandes crises climáticas (que são cada vez mais prováveis e iminentes). Lucas mencionou o da Suíça, e o que possui referência global fica na Noruega, em Svalbard, com sementes armazenadas em temperaturas praticamente polares.