BBB 24: Participante viraliza nas redes por trabalho como confeiteira

Fernanda Bande, participante do Big Brother Brasil 24, tem chamado a atenção nas redes sociais não apenas por estar em um dos reality shows mais populares do Brasil, mas também por ser uma ótima confeitaria.

Recentemente, o perfil da sister no Instagram compartilhou fotos de alguns dos trabalhos dela, mostrando o talento e capricho para a confeitaria.

“Que lindo o trabalho dela, eu fico impressionada em como as pessoas conseguem fazer essa obra”, comentou uma usuária da rede social no post. “Craque dentro e fora do jogo”, escreveu outro.

No último sábado, 3, Fernanda e Raquele se uniram e fizeram um bolo de massa branca com cobertura de brigadeiro de leite em pó e caramelo enquanto trocavam dicas sobre o preparo de bolos. Após a sobremesa fazer sucesso, o perfil da confeiteira compartilhou a receita feita no programa.