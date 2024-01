BBB 24: veja quem são os três participantes que trabalham como cozinheiros

A 24ª edição do Big Brother Brasil teve início na última segunda-feira (8), e o público de casa já pôde ter contato com os participantes selecionados para o confinamento ao longo dos próximos 100 dias.

Entre os brothers, três possuem profissões relacionadas ao mundo da gastronomia. São eles Maycon, cozinheiro escolar; Raqueli, estudante de engenharia mecânica e doceira; e Fernanda, que além de modelo e bailarina é confeiteira.

Segundo informações do GShow, Fernanda encontrou na confeitaria um modo de sair de um período difícil; foi crescendo no meio e chegou a lecionar alguns cursos, mas teve de parar no período da pandemia.

Já Raquele produz e vende doces desde a adolescência e hoje, ao lado de seu noivo, cuida de um delivery de doces e açaí, por meio do qual fatura cerca de R$ 2 mil por mês.

Por fim, Maycon fecha a lista de cozinheiros da temporada levando a vida como merendeiro em uma creche em Santa Catarina. Jornalista de formação, ele também já operou como garçon freelancer durante três anos em um restaurante localizado em Blumenau (SC).