BBB: 3 brigas por comida que marcaram a história do reality

Entre as diversas tensões e conflitos que permeiam as trajetórias dos participantes ao longo das temporadas do Big Brother Brasil, que vai ao ar anualmente há mais de duas décadas na televisão aberta e é um dos maiores entretenimentos da categoria reality show, um tema que é sempre recorrente é a comida.

Isso ocorre por diversos fatores, que envolvem a dinâmica de distribuição de alimentos na casa e o isolamento dos brothers. Com isso, alguns embates são tão acirrados que ficam marcados na história do programa, e quatro deles são relembrados a seguir:

Leite condensado (BBB 1)

O doce foi utilizado pelo participante Bruno que, para se vingar por não ter comido um pedaço do bolo de banana que foi distribuído entre todos os demais da casa, fez um brigadeiro de madrugada e comeu sozinho. Cristiana, por sua vez, não gostou da atitude e logo os dois começaram a trocar farpas, marcando a primeira briga do reality.

Bolo de chocolate (BBB 21)

Na edição onde Juliette foi campeã, uma das brigas envolveu ela, Fiuk e um bolo de chocolate com cobertura, que virou motivo de contenda porque a sister foi acusada de comer cobertura em excesso.

Limão (BBB 24)

Já na atual edição, a bola da vez é o limão. Davi reservou três unidades da fruta para fazer um suco e Deniziane reclamou sobre a quantidade, alegando que não era justo visto que haviam três limões para a casa inteira. Isso trouxe à tona também o momento em que ele comeu vários hambúrgueres durante uma das ações publicitárias do programa enquanto Giovanna não conseguiu nenhum.