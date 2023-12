BBB: 5 lanches fáceis e rápidos para comer enquanto assiste ao programa

Nesta terça-feira, 19, alguns spoilers e pistas do Big Brother Brasil 24 circulam na internet e deixam os fãs do reality animados para voltar a acompanhar diariamente a vida dos confinados. Há quem chame os amigos ou reúna a família para assistir a prova do líder, o jogo da discórdia ou a eliminação dos participantes.

Esses momentos acabam por virar parte do dia a dia e, seja sozinho ou com companhia, é sempre bom ter um lanchinho para acompanhar as tretas entre os brothers. A seguir, confira cinco opções de receitas deliciosas para comer enquanto assiste ao programa:

Sanduíche de peru e abacate

A receita da chef Cris Muratori, do Bake and Cake Gourmet, é ideal para quem deseja um lanche rápido, fácil e muito saboroso. Veja aqui.

Guacamole

O Guacamole é tão simples que até dispensa a receita, mas é importante o colocar a quantidade certa de ingredientes para ter um aperitivo perfeito. Veja aqui.

Brownie de caneca

Um das sobremesas mais amadas, a versão de caneca do brownie é fácil e rápida, perfeita para acompanhar o BBB. Veja aqui.

Pipoca caramelizada

Coberta com uma calda de açúcar espessa e brilhante, a pipoca caramelizada fica com um delicioso sabor doce e crocante que não tem como resistir. Veja aqui.

Torta de frango

Uma opção salgada que pode substituir até mesmo o jantar. A torta de frango fica deliciosa quentinha e ainda pode ser congelada para ser consumida no dia seguinte. Veja aqui.