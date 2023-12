BBB: relembre as tretas por comida no reality

Nesta semana, começaram a surgir os primeiros spoilers do Big Brother Brasil 24, e como sempre acontece com esse reality show, nossa mente logo se volta para as tensões e conflitos entre os participantes, muitos deles originados por questões relacionadas à comida.

Nas várias edições anteriores do programa, vimos discussões acaloradas ocorrerem por causa dos mais diversos alimentos, transformando ingredientes cotidianos em gatilhos para disputas e desentendimentos. Vamos relembrar algumas dessas situações memoráveis e, para adoçar um pouco as lembranças, apresentar receitas deliciosas que você pode experimentar enquanto aguarda a próxima edição do BBB. Relembre a seguir.

BBB 23 - Ovos e carne à milanesa

Na última edição do reality, a atriz Bruna Griphao e o biomédico Ricardo, conhecido como Alface, protagonizaram um desses momentos por causa de ovos. Na ocasião, a artista disse que não come carne e defendeu que deveria ter dois ovos por dia. O colega, porém, não aceitou o argumento e disse que os ovos seriam usados para fazer carne à milanesa.

Ficou com vontade de uma carne à milanesa? A receita da chef Potiguara Spindóla de filé de frango à milanesa pode ser uma ótima opção para acompanhar as tretas da próxima edição. Confira aqui.

BBB 21 - Bolo de chocolate

Na edição de 2021 uma das discussões foi sobre um bolo de chocolate, protagonizada por Fiuk e Juliette. A confusão começou depois que o filho de Fábio Júnior alfinetou a sister por ela ter comido boa parte da cobertura.

Um bolo de chocolate com calda pode mesmo gerar brigas, não é? Ainda mais se for feito com a receita da confeiteira Nana Fernandes, que entrega uma massa feita com cacau em pó 100% e uma calda de brigadeiro que quebra um pouco do amargo, criando um equilíbrio de sabores. Veja a receita aqui.

BBB 20 - A briga do feijão

Em 2020, Flayslane percebeu que Felipe Prior tinha ficado sem feijão para o almoço e disse a Babu que deveria cozinhar mais para o amigo. O ator não gostou da opinião da sister e se exaltou. Bianca também se envolveu na confusão e os quatro passaram a brigar na cozinha da xepa. Irritada com a confusão, Mari gritou com os colegas e criou um dos melhores memes da edição: “Parem de gritar!”, pediu a sister, aos berros.

O feijão é mesmo um alimento primordial para a saúde, ainda mais quando se está na xepa. A briga dos brothers serve de alerta para fazer a receita em maior quantidade quando receber visitas. Uma boa opção para agradar a todos é o famoso feijão tropeiro do chef Marco Aurélio Sena. Confira aqui.

BBB 1 - Leite condensado

Na primeira edição do programa, a treta por comida foi protagonizada por Bruno e Cristina. Na época, o brother foi comer o seu pedaço do bolo de banana, mas não havia mais nada. Cristiana até tentou oferecer sua parte do doce, mas o colega continuou irritado. Para se vingar, ele fez um brigadeiro com uma lata de leite condensado inteira e comeu sozinho durante a madrugada.

Brigadeiro ou bolo de banana, qualquer uma dessas delícias são capazes de gerar brigas. Mas que tal unir os ingredientes do bolo da Cristina com o leite condensado do Bruno e transformar isso em uma deliciosa banoffee? Veja a receita do chef Gustavo Young aqui.