Belém: confira 3 motivos para a cidade ser seu próximo destino gastronômico

A gastronomia envolve não somente expressões culinárias feitas pela mistura de temperos ou preparos complexos, mas também toques culturais e, em geral, abrange ao que está relacionado à sociedade.

Um bom exemplo de local que representa isso é a Praça Brasil, que fica em Belém, no Pará. O local, como ressalta Seth Kugel, do New York Times, no seu texto no Estadão, torna a cidade um ótimo destino gastronômico por tamanhas particularidades.

Para quem tem interesse em viajar e ampliar conhecimentos culinários, listamos 3 motivos para te convencer que Belém vai proporcionar experiências incríveis.

1- Custo

Como uma passagem secreta, as ruas da Praça Brasil ofertam uma grande quantidade de barraquinhas com uma gama de produtos e por um preço considerado barato para a diversidade de texturas e sabores, como descreve Kugel no texto.

2- Iguarias locais

Falando em Pará, com certeza passa pela sua mente o açaí. Diferente de algumas regiões, o alimento é servido com as comidas e em uma consistência bem líquida. Além disso, há o tucupi, que serve de base para o famoso tacacá. Quanta representação!

3- Diversidade

Apesar de acreditarmos que apenas alguns alimentos são destaques nacionais, também dá para experimentar combinações com tapioca, cupuaçu e inúmeras castanhas. Temos que valorizar essa localidade, não é mesmo?