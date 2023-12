Belo Horizonte terá curso de gastronomia do Le Cordon Bleu

A partir de 2024, Belo Horizonte terá um curso de gastronomia do Le Cordon Bleu no Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH).

A parceria entre a escola e o governo de Minas Gerais foi firmada nesta semana e a ideia é que o ensino do Le Cordon Bleu em Minas siga o mesmo modelo de outras unidades, com dupla certificação e em parceria com instituições de ensino superior, segundo o portal O Tempo.

Os professores da Le Cordon Bleu vão ministrar aulas para os alunos, além de treinar professores para conseguirem trazer o padrão internacional do instituto.

O curso de bacharel será aberto no próximo ano e deve ter duração de de três anos. As aulas terão foco em técnicas de cozinha, receitas, segurança alimentar, valor nutricional, legislação do ramo alimentício e processos industriais.

O Le Cordon Bleu é uma rede internacional de escolas de gastronomia e gestão hoteleira. No Brasil, o instituto já possui escolas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro desde 2018.