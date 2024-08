Conheça os benefícios da aveia e aprenda receitas

A aveia é um alimento muito utilizado na cozinha, compondo salada de frutas, bolos e outras várias receitas. Ela é um dos cereais mais consumidos no mundo e no Brasil, só não é mais popular que o arroz e o trigo. Além de ser o acompanhamento ou parte integral de preparos culinários, algo que se destaca são os benefícios da aveia, como mostra a matéria de Bárbara Giovani, na editoria de Saúde do Estadão.

Entre todos os cereais, a aveia se diferencia porque tem um dos mais altos teores de proteína, além de lipídios, que são as gorduras, que têm um destaque especial porque possuem propriedades antioxidantes. A aveia ainda é uma ótima fonte de carboidratos e minerais, como cálcio, ferro, magnésio, zinco e potássio, além das vitaminas do complexo B. Mais do que isso, o cereal ainda é rico em fibras.

Alimento funcional

A aveia é considerada um alimento funcional, pois além de seus nutrientes básicos, contêm também compostos bioativos, elementos que influenciam positivamente a prevenção e o tratamento de doenças crônicas como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Essas ações se justificam pelo alto teor de fibras totais presentes no cereal.

Vale destacar, porém, que a aveia não é um alimento mágico e, embora seja uma boa para a prevenção e tratamento de doenças crônicas, não vai ser a cura. Além disso, ela precisa estar aliada com uma dieta saudável para que tenha seus efeitos potencializadas e realmente funcionais.

Como incluir a aveia na rotina alimentar?

Seja em flocos, farelo e farinha, a aveia pode ser usada no preparo de bolos, substituindo o trigo, e também com frutas e iogurte. Ao Estadão, a nutricionista Manuela Dolinsky explicou que o ideal é consumi-la nos lanches entre as refeições. A recomendação de consumo diário é de 60 a 100 gramas - algo entre meia xícara e uma xícara inteira do cereal.

Receitas com aveia

Pão de aveia

Pão de aveia de frigideira Foto: Amor pela comida

Essa receita de frigideira pode salvar o seu café da manhã ou lanche da tarde. O pão de aveia de frigideira é a receita ideal para os que procuram algo manter uma alimentação saudável e fácil de fazer. Veja a receita completa.

Pudim de chia com aveia, frutas vermelhas e mel

Pudim de chia com aveia, frutas vermelhas e mel Foto: Olhos em Foco

O pudim de chia é uma ótima opção para quem é vegano ou está interessado em alimentos funcionais. Com muita versatilidade e leveza, o pudim de chia com aveia, frutas vermelhas e mel tem preparo fácil, rápido e ideal para você fazer em casa e servir no café da manhã ou lanche da tarde. Veja a receita completa.

Crumble de maçã com aveia

Crumble de maçã Foto: Anninha Batista

Esse doce é ideal para pessoas que procuram uma comida saudável e doce na medida certa. Super versátil, essa sobremesa é perfeita para aproveitar os benefícios da aveia e pode ser feita com uma variedade de frutas. Veja a receita completa.