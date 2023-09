Bixiga: O que visitar e onde comer no bairro que é reduto da cultura italiana

Repleto de história, o bairro do Bixiga, localizado na região da Bela Vista, é um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo. Sua fundação data do século XIX, resultado do processo de urbanização da cidade, e sua relevância cultural e histórica se dá pela população diversificada que criou raízes por lá.

Segundo informações do Instituto Bixiga, antes do século XIX, a área era lugar de um dos primeiros quilombos paulistanos, situado às margens do rio Saracura, onde moravam lavadeiras, lavradores e quitandeiras. Foi em 1920 que o local começou a mudar, tendo o rio canalizado para a construção do que hoje é conhecido como Avenida Nove de Julho. Junto a isso, aconteceu uma grande corrente imigratória, e boa parte dos operários italianos passaram a se estabelecer no Bixiga.

Algumas décadas depois, em 1950, o bairro foi novamente epicentro migratório recebendo um grande fluxo de trabalhadores vindos do Nordeste do Brasil. É dessa mistura que surge a efervescência cultural do Bixiga, lar da tradicional Festa da Achiropita e que acumula uma quantidade enorme de bares, cantinas e restaurantes.

Foi pensando em guiá-lo por suas andanças pela cidade que o Paladar selecionou bons restaurantes da região para conhecer. As indicações passam por cantinas italianas, pizzarias e cannolerias. Os etalhes dos pratos, preços e endereços dos estabelecimentos podem ser conferidos na matéria ‘Cantina italiana, pizza, vinho: o que há de melhor na gastronomia do Bixiga’, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Se você é fã de comida italiana, que tal reproduzir alguns pratos tradicionais em casa? O Paladar possui receitas exclusivas que vão de tiramisù, panna cota e massas em geral, e é possível conferir 10 delas acessando aqui.