Black Friday nos supermercados: 3 dicas vitais para escolher alimentos e evitar armadilhas

Acontece agora em novembro a Black Friday e vários estabelecimentos colocam seus produtos em promoção, inclusive os supermercados. No entanto, antes de comprar alimentos é importante saber algumas coisas e não investir no produto só porque está muito barato

A seguir, confira algumas dicas do Paladar para escolher as melhores opções:

1. Armazenamento adequado

Antes de comprar muitos alimentos é importante verificar se há espaço suficiente na sua casa para armazenar adequadamente os produtos. Produtos com longo tempo de armazenamento, por exemplo, precisam ser guardados em lugares distantes do calor, da umidade e com ventilação adequada. Além disso, é preciso ter cuidado com o armazenamento dos alimentos que serão congelados.

2. Evite exageros

Caso tope com uma promoção imperdível de carnes, aves ou peixes frescos, lembre-se de que esses alimentos devem permanecer por no máximo três meses no freezer. Também evite embalagens com grandes quantidades.

3. Alguns alimentos são melhores quando próximos da data de fabricação

Quando for comprar alguns produtos fique atento a data de validade, pois quando chegam perto da data de vencimento podem ter o sabor alterado, como é o caso do azeite, óleo de soja, cerveja, leite de caixinha, laticínios frescos em geral, água de coco, vinhos jovens, café em grãos ou moído e até mesmo sorvetes.

