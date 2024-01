Blumenau (SC) ganha novo restaurante mexicano; veja detalhes

Na última quinta-feira (4) a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, recebeu um novo restaurante de comida mexicana, o El Patrón, cujo cardápio oferece uma mistura entre a culinária do México e dos Estados Unidos (fusão que também leva o termo tex-mex).

“É um mexicano mais urbano, mais rápido e prático, parecido com o estilo de Nova Iorque e Califórnia”, explica a proprietária Tiani de Matos Loos ao portal O Município Blumenau. No menu, é possível encontrar itens clássicos como burritos, tacos e quesadillas, além de algumas novidades, como hambúrguer feito com tortilhas no lugar do pão convencional.

Trabalhando no ramo de franquia há 15 anos, Loos, ao lado de seu marido, tem planejado o novo empreendimento desde agosto de 2023, e encontrou na culinária tex-mex um estilo que contempla sua trajetória: “Eu e meu marido nos identificamos porque amamos comida mexicana e principalmente deste estilo inspirado nos Estados Unidos, já que estivemos no país há 10 anos“, afirma.

De portas abertas para todos os públicos há uma semana, o El Patrón funciona de segunda a sexta das 11h às 14h e das 18h às 23h, já aos sábados, das 11h às 23h.