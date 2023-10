Bolo ‘alagado’: Saiba de onde vem a receita que está viralizando na internet

Nos últimos anos, uma das principais redes sociais utilizadas online tem sido o TikTok, uma plataforma de vídeos que constantemente viraliza conteúdos de todos os tipos, seja maquiagem, corte de cabelo, música, pontos turísticos, roupa e até mesmo comida.

No que tange a receitas culinárias, o que tem chamado a atenção dos usuários é a forma inusitada de fazer um bolo de massa molhada, que, ao invés de ficar sobre um prato ou uma superfície lisa e plana, fica dentro de um recipiente com bordas altas para ser embebido por uma calda de leite, e depois decorado com chantily.

O modo de preparo incomum rendeu o nome ‘bolo alagado’, e a curiosidade se espalhou fervorosamente na plataforma. Os registros de reproduções da receita, marcados com as hashtags #boloalagado, #boloafogado e suas variantes estão próximos à casa dos 60 milhões, e é muito provável que, ao menos uma vez nesta semana, você já tenha se deparado com algum vídeo desses circulando pela internet.

A receita pode parecer novidade, mas na verdade é inspirada no tradicional bolo latino-americano chamado três leites (ou tres leches, em espanhol), e consiste em uma massa de pão-de-ló umedecida com uma mistura de creme de leite, leite e leite condensado. Você pode aprender a fazer a receita com as instruções detalhadas de Janaina Fidalgo na matéria ‘Com quantos leches se faz um bolo?’. Leia na íntegra aqui.