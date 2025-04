Bolo de vó é sinônimo de luxo na Doce Aquarella; confira os novos sabores por R$ 150

A Doce Aquarella, da influenciadora Marcella Tranchesi, chacoalhou a internet no ano passado com seus doces de vó que custam quase R$ 150 cada.

Agora, a marca que já se consagrou com os bolos de laranja com calda de açúcar, iogurte e chocolate, ambos com cobertura de brigadeiro, lança novos sabores. Confira todos os detalhes na matéria de Giulia Howard.

Novos sabores

Entram para o cardápio dois novos sabores: o bolo formigueiro (R$ 149) e bolo de cenoura com cobertura de chocolate.

O bolo de massa branca com granulados ganha toques especiais de coco e uma calda de brigadeiro por cima.

Já o tradicional bolo de cenoura com chocolate vem na época certa, afinal, é a cara da Páscoa. A fatia tem o valor de R$ 19,90 e o bolo inteiro sai por R$ 149.

Delivery de sucesso

A Doce Aquarella foi aberta em 2024 e, hoje, já conta com seis meses de funcionamento. Apesar do pouco tempo, os bolos caseiros e com sabor de casa de vó se tornaram um grande sucesso.

Desde a infância, Marcella é apaixonada por bolos e tem planos de expandir sua marca. Um dos sonhos da influenciadora é abrir uma loja física.

“Eu quero muito, porque acho que no espaço físico você tem a possibilidade de conhecer melhor o cliente e proporcionar uma experiência. Mas é um passo de cada vez, porque não abrimos mão da qualidade e do gostinho caseiro dos nossos bolos”, disse ao Paladar.

Onde

Os doces estão disponíveis somente via delivery e os consumidores podem pedir todos os sabores da Doce Aquarella exclusivamente pelo aplicativo Rappi.