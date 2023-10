Bourbon de US$ 49 ganha título de Melhor do Mundo

O ano de 2023 tem sido extraordinário para a Bardstown Bourbon Company (BBC). Em março, esse renomado produtor de bebidas do Kentucky, nos Estados Unidos, alcançou um feito notável. Na competição internacional de vinhos e destilados, a BBC recebeu a pontuação mais alta possível: 98 pontos de um total de 100, tudo isso graças ao lançamento da série Origin de 6 anos.

O evento foi organizado pelo IWSC (International Wine & Spirit Competition), que, durante sua cerimônia de premiação em Londres, também agraciou a BBC com o título de “Produtor Mundial de Whisky do Ano”.

Segundo a Forbes, não é uma simples coleção de prêmios para uma destilaria que surgiu no cenário em 2014. De fato, ao alcançar as maiores honras nesta semana, a BBC ultrapassou até mesmo a histórica destilaria Barton, também localizada no Kentucky, que tem produzido uísque desde 1879. No entanto, essa conquista não se tornou uma exceção à tradição sólida do bourbon; ao contrário, destacou-se como uma característica, e não como um defeito.

E o valor da bebida supera as expectativas, considerando que pode ser adquirida com facilidade nas lojas por aproximadamente US$ 49 (equivalente a R$ 247) por garrafa

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.