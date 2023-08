Brad Pitt revela o que costumava comer antes da fama

Brad Pitt durante premiação. Foto: Yara Nardi/ Reuters

O ator e produtor Brad Pitt é veterano em Hollywood e uma das celebridades mais conhecidas do mundo. Sua carreira no cinema é de longa data e já rendeu prêmios do Emmy e do Oscar, entretanto, antes de seu estrelato, a vida dele era outra.

De acordo com o portal Terra, ele e seu antigo colega de quarto - o também famoso Jason Priestley - tinham pouco dinheiro, se alimentavam mal, com comida barata, e frequentavam lugares pouco salubres.

“Vivíamos de macarrão instantâneo e cerveja barata. O tipo de cerveja em latas brancas rotuladas como ‘cerveja’, e cigarros Marlboro Light. Éramos completamente quebrados”, disse o ator em entrevista.