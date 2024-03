Brad Pitt terá o próprio champanhe servido no Oscar

No próximo domingo, 10 de março, acontece a 96ª edição do Oscar, a premiação mais importante do cinema, e contará com uma novidade no quesito bebidas.

O ator Brad Pitt, vencedor de dois Oscar, e indicado para mais 5, conseguiu fazer com que um produto seu, o Fleur de Miraval, se transformasse na bebida oficial da entrega de prêmios da Academia pela terceira vez seguida, segundo o portal Decanter.

O Fleur de Miraval ER3, que será o champanhe servido no Oscar, é composto por 75% de Chardonnay e 25% de Pinot Noir, com vinhos base do ano de 2018 e tirado das leveduras apenas em maio de 2022.

A bebida tem coloração rosa, aromas complexos de flores brancas, tostado e morangos selvagens. No paladar, tem notas de frutas cítricas, especiarias doces e amêndoas e frutas brancas, com ligeiro fundo mineral.

A casa de Champagne Fleur de Miraval é uma união de Brad Pitt, da família Perrin (do Château de Beaucastel na região do Châteauneuf-du-Pape) e da família Péters, que faz Champagne desde 1919 em Mesnil-sur-Oger.