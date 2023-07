O estacionamento do BarraShopping Sul, na zona sul de Porto Alegre, sediou o Brasa&Barra Festival, que aconteceu no sábado (22) e domingo (23). O evento contou com muita gastronomia, cerveja e música ao vivo.

O visitante foi recepcionado logo na entrada com um fogo de chão, onde costelas são assadas, por pelo menos, 6 horas. O restaurante Pobre Juan, tradicional restaurante do shopping, participou desta forma.

“A costela fica num fogo bem lento e é regada com uma salmoura, para hidratar. A gente desossa para servir cerca de 300 gramas por pessoa. No sábado vendemos cerca de 200 quilos, e hoje temos mais 180 para preparar”, afirmou Geraldo Ribeiro ao Gauchazh.

Adaptação dos menus

De acordo com Zi Saldanha, organizador do evento, alguns restaurantes toparam adaptar seus menus tradicionais à brasa. Participaram Roister (com um sanduíche de pastrami e hambúrguer na brasa), Otto (com polenta palito) e Paella Campeira (com lanches preparados pelo Ô Xiss), entre outros.

A opção mais inusitada foi a do Solos Costero, restaurante especializado em frutos do mar. “Sabíamos que não ia ser possível confrontar o churrasco, então preferimos fazer o que fazemos de melhor, oferecer algumas entradas e pratos menores com frutos do mar. Foi um acerto, somos um dos que estão vendendo mais. Trouxemos ostras frescas e ostras assadas na brasa, que finalizamos com vinagrete. Também fazemos uma versão de xixo, com polvo, lula, camarão, cebola e tomate”, explicou Gustavo Nichterwitz, chefe de cozinha e sócio.

Cervejas artesanais, sobremesas e o Rancho 141 (restaurante convidado) também participaram do evento.

Com um “American BBQ”, de costela e brisket, fritas e “mac ‘n cheese”, receita tradicional nos Estados Unidos de macarrão com queijo, o restaurante 141 fez sucesso.

“Este é o primeiro Barra & Brasa, e ele leva como mote o fato de que Porto Alegre está buscando ser a capital mundial de churrasco e de que este local já é um ponto importante de gastronomia e turismo. O evento está sendo um sucesso total e a ideia é colocá-lo no calendário do shopping, fazendo um ou dois por ano”, comentou o organizador do evento.

A previsão era de 7 mil pessoas por dia, já a estimativa foi superada no sábado, com 14 mil visitantes.