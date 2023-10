Brasil Cachaças: quando e como será o evento?

No próximo mês, acontece o evento Brasil Cachaças, que deve reunir mais de 3,5 mil participantes para discussões relacionadas à bebida tradicionalmente brasileira, em João Pessoa, na Paraíba.

A cachaça é um símbolo da cultura brasileira e tem um papel significativo na economia de estados como a Paraíba. Com a expansão do mercado interno e a crescente comercialização internacional, a bebida tornou-se um importante ativo econômico.

Para debater estes aspectos, entre os dias 03 e 05 de novembro, a indústria da cachaça vai se reunir e debater os principais pontos relacionados ao cenário econômico que envolve a produção da cachaça, contemplando tanto o mercado interno quanto o externo, além de abordar os principais desafios e oportunidades para os produtores.

De acordo com a Folha, os ingressos da Feira custam R$ 10,00 (meia entrada e meia social + um quilo de alimento) ou R$ 20,00 (inteira). No site do evento é possível adquirir o seu ingresso (www.brasilcachacas.com) ou pelo portal Sympla.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira aqui.