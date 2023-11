O site Burgerdudes publicou o ‘The World’s 25 Best Burgers’, que define as melhores hamburguerias do mundo todo. Dentre as selecionadas, duas brasileiras se destacaram com seus saborosos hambúrgueres artesanais.

Confira a lista:

1º – Pizza Loves Emily, Nova York, Estados Unidos

2º – Hundred Burgers, Valência e Madri, Espanha

3º – Bleecker, Londres, Inglaterra

4º – Au Cheval, Chicago e Nova York, Estados Unidos

5º – Holy Burger, São Paulo, Brasil

O quinto lugar da lista é da Holy Burger, uma hamburgueria de São Paulo, localizada em um ambiente aconchegante, parecido com um antigo clube de jazz de Nova York. Nela, os clientes podem degustar 13 hambúrgueres diferentes. O mais pedido é o Pony Line (R$ 73), feito com carne maturada, cheddar, melaço de cana e bacon.

O 19º lugar da lista também ficou com um representante brasileiro. A hamburgueria do Rio de Janeiro, Encarnado Burger, oferece apenas seis opções de hambúrgueres, sendo o Mc Reencarnado o preferido dos avaliadores. De forma muito equilibrada, ele é servido com brioche tostado na chapa, hambúrguer de carne bovina fresca, american cheese, cheddar, cebola, ketchup, mostarda e picles.

Como funciona o ranking?

Criado em 2009, o site sueco Burgerdudes avalia e divulga hambúrgueres de todo o mundo. Nos últimos nove anos, especialistas do site procuraram pelos melhores hambúrgueres do mundo. Os esforços resultaram em 734 avaliações de 60 países. Nesta edição, o top 5 ficou entre Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Brasil. Conheça os vencedores e, quem sabe, programe uma passagem por algumas das hamburguerias na sua próxima viagem. Veja o ranking completo no site ou na publicação do Burgerdudes.