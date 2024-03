Brasil tem o 2º melhor prato típico da América do Sul; diz TasteAtlas

O TasteAtlas divulgou recentemente um ranking com as 100 melhores comidas sul-americanas e um prato do Brasil ficou em segundo lugar.

A picanha foi eleita a segunda melhor comida da região. A plataforma definiu o alimento como um “corte fresco de carne bovina especialmente popular e muito valorizado no Brasil”. “No Brasil todo churrasco tem picanha, e todas as melhores churrascarias trazem picanha em seu cardápio”, destacou o site.

Além da picanha, outra comida brasileira que conquistou uma ótima posição foi o pão de queijo, ficando em quarto lugar. Além destes, classificaram-se: escondidinho (5º), coxinha (9º), arrumadinho (13º), vatapá (14º), bombocado (15º), filé mignon (17º), tacaca (18º), tutu de feijão (19º), queijo canastra (22º), feijoada (27º), pudim de leite condensado (29º), brigadeiro (30º), pastel (31º), mousse de maracujá (33º), baião-de-dois, (38º), feijão Tropeiro (39º), bobó de camarão (40º), Pavê (43º), contrafilé (47º), moqueca baiana (48º), queijo minas (56º), vaca atolada (63º), queijo de coalho (64º), bolo de brigadeiro (75º), beijinho (76º), farofa (77º), bolinho de bacalhau (79º), carne sol (81º), bolo de rolo (83º), açaí na tigela (85º), casquinha de siri (94º), cartola (95º).

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.