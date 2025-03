Brasileira surpreende jurados em Paris com receita clássica

No dia 12 de março, a escola Cifca, em Paris, revelou o resultado do concurso de receitas para comemorar seus 70 anos, e a brasileira Débora Pereira ganhou destaque com uma receita típica do Brasil: o pão de queijo.

A campeã, que também é colunista de Paladar, terá seu preparo incluído em um livro com as melhores receitas. Em sua coluna, ela explicou como ocorreu esse processo.

Pereira apresentou aos jurados um contexto histórico do alimento, relevando que a origem do pão mistura mais de uma cultura. Já a receita, protagonista da vez, carrega tradições mineiras e ingredientes locais e pode ser explorada em três versões:

O pão de queijo burguês, com a presença marcante de queijo, o camponês, caracterizado pela leveza e composição com leite e, por fim, o à la bourguignonne, com uma fatia de queijo époisses.

Por último, ela ainda mencionou possíveis harmonizações com pão de queijo, destacando o café de modo geral. Para o pão de queijo à la bourguignonne, um champanhe branco, dando espaço para ousadia. Leia o conteúdo completo.

PUBLICIDADE

Veja também

Onde comer pão de queijo em São Paulo?

Para aproveitar as melhores características do pão de queijo, vale optar por um local que faça uma produção de qualidade. Descubra neste link onde provar um bom pão de queijo na cidade.

Pão de queijo caseiro

Ficou com vontade de comer pão de queijo? Apesar do destaque internacional, o quitute continua sendo uma ótima alternativa pela manhã e pode ser feito em casa. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Pão de queijo de meia cura de Araxá. Foto: Daniel Teixeira

Pão de queijo de frigideira

Por tamanha popularidade, o pão de queijo ganhou versões fáceis na cozinha, mas tão saborosas quanto as tradicionais, como a feita na frigideira. Veja a receita completa aqui.