Brasileiros gastam cerca de 35% do salário com alimentação fora de casa

O brasileiro gasta em média R$ 46,60 para almoçar fora de casa em 2023, segundo a pesquisa Preço Médio da Refeição Fora do Lar, realizada pela Mosaiclab, encomendada pela ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador).

Esse valor é 14,7% superior ao registrado em 2022, levando em conta a categoria de self-service, restaurantes por quilo e à la carte.

A despesa mensal com refeições fora de casa ultrapassa R$ 1.000, ou 35% do salário médio, para uma refeição completa, com prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e café.

Em destaque com os preços mais altos, estão as capitais Florianópolis (R$ 56,11), Rio de Janeiro (R$ 53,90) e São Paulo (R$ 53,12).

