Brasileiros vencem duas categorias no prêmio Lisbon Insiders 2025

Depois de brilhar no Guia Michelin de Portugal, a gastronomia brasileira volta a ganhar destaque em Lisboa. Dois restaurantes comandados por brasileiros venceram categorias importantes na quarta edição do Lisbon Insiders, guia gastronômico voltado ao público estrangeiro que visita a capital portuguesa.

A premiação avaliou 60 estabelecimentos, com votação dividida entre 40 profissionais do setor e o público geral, responsável por 50% dos votos. As informações são do blog Viagem Gastronômica.

Tasca Baldraca vence como melhor tasca de Lisboa

Entre os destaques está a Tasca Baldraca, localizada entre os bairros Mouraria e Alfama, que venceu na categoria Tabernas e Tascas. O restaurante é comandado pelo chef Pedro Monteiro, mineiro radicado em Portugal há 11 anos, e mistura referências brasileiras e portuguesas em pratos criativos, servidos em clima informal — no estilo dos botecos brasileiros.

PUBLICIDADE

Pizzaria Lupita conquista os jurados com fermentação natural

Na categoria De Comer e Chorar por Mais, a vencedora foi a Lupita, pizzaria especializada em pizzas napolitanas de fermentação natural com ingredientes portugueses. À frente da casa está o empresário e pizzaiolo Duda Ferreira, que também assina as receitas da casa.

Mais brasileiros indicados

Além dos vencedores, outros nomes brasileiros também apareceram entre os 60 indicados do prêmio. O restaurante Ryoshi, do chef Lucas Azevedo, foi citado na categoria Novidades. Já o SEM, dos chefs Lara Espírito Santo e George McLeod, apareceu na categoria Sustentabilidade.

PUBLICIDADE

Outros destaques gastronômicos

O Prêmio Paladar está de volta para celebrar os 20 anos da publicação com uma nova edição dedicada a eleger os melhores restaurantes e bares de São Paulo. Veja a matéria completa aqui.

E em outro reconhecimento internacional, o Grupo Le Jazz também foi notícia ao receber uma certificação importante por suas ações sustentáveis e compromisso com a diversidade. Veja a matéria completa aqui.