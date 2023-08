Brewine Leopoldina Barley Wine e Witbier são eleitas as melhores cervejas do Brasil

Brewine Leopoldina Barley Wine e Witbier são eleitas as melhores do Brasil Foto: ROBERTO MAJOLA

A renomada premiação World Beer Awards (WBA), do Reino Unido, acaba de apresentar os rótulos Leopoldina Barley Wine e Leopoldina Witbier como as melhores cervejas do Brasil em suas respectivas categorias, — o que gera uma grande expectativa para o pódio no final deste mês, para a etapa mundial da WBA.

A Leopoldina Barley Wine foi eleita a “Country Winner”. Ela passa pelo processo de maturação de 36 meses, resultando em nuances sofisticadas que evocam vinhos fortificados. Com aromas marcantes de chocolate, bala toffee, caramelo e açúcar mascavo, esta cerveja licorosa encanta os paladares mais exigentes.

Já a Leopoldina Witbier, também “Country Winner”, é elaborada com uma seleção especial de maltes de trigo. Sua singularidade se revela nos toques adocicados e cítricos, provenientes da casca de limão siciliano e semente de coentro. Esta medalha de ouro se soma a outros títulos, como o de “Melhor Witbier do Brasil”, em Blumenau, também neste ano.