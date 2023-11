Brócolis perfeito: descubra o truque de Chef que preserva cor e textura

Um dos principais problemas na hora do preparo de alguns vegetais é a perda da tonalidade e o seu amolecimento, deixando-o com um aspecto feio. Mas, para isso, um truque culinário pode ajudar:

Quando for cozinhar alimentos como brócolis, abobrinha, vagem ou aspargo, coloque, ao lado da panela com água quente, uma panela sem tampa e com água fria, podendo até adicionar algumas pedras de gelo.

Essa técnica, quando feita imediatamente após a retirada do vegetal da panela quente, irá interromper o seu cozimento, evitando que o mesmo perca a sua coloração e nutrientes essenciais para o nosso corpo.

Não esqueça de adicionar sal durante o cozimento, já que é assim que o sabor vai pegar neles naturalmente, sem precisar colocar após o seu preparo e correr o risco de deixar pontos mais salgados do que outros.

Para saber mais detalhes sobre esse truque, leia a matéria completa clicando aqui.