Bruna Biancardi faz confissão sobre comida do Brasil em visita ao país

A modelo e influenciadora Bruna Biancardi, que aguarda a chegada de sua filha com Neymar, está morando na Arábia Saudita desde que o jogador assinou contrato com o time de futebol Al-Hilal, oficializando sua saída do PSG.

Desde o início de setembro Biancardi está no Brasil visitando a casa dos pais, no Brasil, aproveitando o período com a família e os amigos. Em seu perfil no Instagram, ela vem compartilhando parte da rotina nos últimos dias, que inclui acompanhar a construção do quarto de Mavie, sua filha, na casa dos avós. “Aproveitei que todo mundo ia vir para o Brasil para eu vir junto, ficar uns dias aqui com minha família, meus dogs, ver a família e os amigos”, contou via stories.

Bruna também confessou sentir saudades da comida brasileira: “Vou aproveitar esse domingo para comer arroz e feijão, estou com uma saudade de comida daqui”, comentou no último dia 10, registrando suas refeições em fotos vez ou outra.

Bruna Biancardi via stories no Instagram na última terça-feira (12). Foto: Via Instagram stories/@brunabiancardi

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Se você também é um amante da comida brasileira, vai amar as receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer em casa um típico prato amazonense seguindo o passo a passo disponível aqui.