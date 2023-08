Bruna Biancardi, namorada de Neymar, vai em restaurante saudita com ‘carne de ouro’

O restaurante que serve carne folheada a outro, onde Ronaldo Fenômeno, Gabriel Jesus, Vini Jr e Éder Militão já jantaram, é um chef e um grande influenciador nas redes sociais. Nusret Gökçe, de apelido é Salt Bae, tem 52,8 milhões de seguidores no Instagram e faz sucesso desde 2017.

Segundo o portal O Globo, ao lado da influenciadora Bianca Coimbra e alguns amigos de Neymar, Bruna prestigiaram os serviços de luxo do restaurante. O bife folhado a ouro foi avaliado em R$ 9 mil.

Ainda nas redes sociais, Biancardi mostrou o preparo de um sanduíche do steakhouse Nusr Et, e os amigos mostraram alguns outros pratos, como carnes e saladas. “Queria muito provar essa carne famosa”, escreveu Bianca Coimbra, no Instagram. “Cada prato uma experiência”.