Burger Fest lista 88 casas com hambúrgueres de formiga e ouro; saiba mais

Há 11 anos, uma pequena feira gastronômica deu origem não apenas a um festival, mas ao maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo: o Burger Fest. Embora tenha se expandido para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Goiás, é em São Paulo, a capital, que ele mantém sua sede central. Algumas das criações mais inovadoras também vêm daqui.

Nesse contexto, de 1º a 30 de novembro, São Paulo apresenta uma lista de 88 estabelecimentos, incluindo bares, restaurantes e hamburguerias, todos eles com receitas totalmente originais. Entre elas, o Paladar destacou três que merecem sua atenção:

Içá Burgers e Petiscos

Sanduíche temperado com formiga é exclusividade do Içá Burger e Petiscos Foto: divulgação

Içá ou tanajura é o nome dado à fêmea alada da saúva. Esses ingredientes peculiares são os protagonistas deste sanduíche exclusivo do Burger Fest. A criação apresenta um hambúrguer artesanal de 150 gramas, queijo provolone, tomate, cebola caramelizada e uma surpreendente farofa de formiga, tudo envolto em um brioche levemente tostado (R$ 39,90).

PUBLICIDADE

Além da içá, o ingrediente principal, a farofa rica em proteínas contém farinha de mandioca torrada, cebola, couve, cenoura e ervas frescas, proporcionando uma experiência gastronômica única.

R. Serra de Japi, 1382, Tatuapé. Seg. a qui., das 18h às 22h; sex. das 18h às 23h; sáb. das 14h às 23h. Tel.: (11) 93020-3224

Viva Tap House

Malvadão, o burger com chifres de coxinha da Viva Tap House Foto: Mario Rodrigues

Para harmonizar com o rodízio de chope (R$ 89,90), a cervejaria criou o Malvadão (R$ 42). Esbanjando extravagância, este hambúrguer de 150 gramas é recheado com queijo cremoso, bacon crocante, anéis de cebola fresca, maionese picante e, como toque final, “chifra” o brioche com duas coxinhas de frango com Catupiry.

PUBLICIDADE

Al. dos Aicás, 1563, Indianópolis. De qua. a sex., das 18h às 23h; sáb.: das 12h às 24h; dom., das 12h às 18h

Malokero Burger

Carne envolta em ouro e queijo empanado são atração na hamburgueria Malokero Foto: Divulgação

Com uma avaliação de cinco estrelas no iFood, a hamburgueria, com apenas quatro anos de existência, continua desafiando normas estabelecidas. Seguindo essa mentalidade, ao longo de todo o mês de novembro, eles estarão oferecendo o Catucrispy Golden Burger (R$ 45).

Aqui está a descrição: o sanduíche é composto por um brioche, molho de mostarda e mel com alecrim, um disco de Catupiry Original Quatro Queijos empanado em farinha panko, couve crispy, 160 gramas do blend bovino exclusivo da casa - suculento por dentro e completamente revestido a ouro por fora - tudo isso envolto pela outra metade do pão macio.

PUBLICIDADE

R. Melchior Giola, 103, Paraisópolis. Todos os dias das 18h às 00h. Tel.: (11) 95270-6293

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.