Burger King ganha lojas com tema de Jurassic Park; saiba mais

Para celebrar os 30 anos de Jurassic Park, o Burger King, em colaboração com a Universal Products & Experiences, revela uma experiência exclusiva para seus clientes. Dois restaurantes icônicos da marca serão completamente transformados: as unidades da Av. Paulista e da Av. Ragueb Chohfi trarão o universo do filme diretamente para São Paulo.

Os clientes podem desfrutar de um cardápio temático completo e imergir em cenários que recriam as cenas mais emblemáticas do filme Jurassic Park. Para acessar essa experiência, os clientes precisam completar um percurso indicado em um passaporte fornecido nas duas lojas participantes do Burger King.

Segundo o Publicitários Criativos, com o lançamento das lojas temáticas do BK, a rede apresenta sanduíches e combos exclusivos para celebrar os 30 anos de Jurassic Park. Diferentemente de outros lançamentos, a colaboração entre Jurassic Park e Burger King oferecerá duas opções distintas de combos, cada um contendo produtos especialmente criados para satisfazer o apetite dos fãs do mundo jurássico.

