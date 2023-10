Burning Fest: Confira a programação e o que comer no evento

Neste feriado prolongado que comemora o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a cidade litorânea de Santos promove pela primeira vez o Burning Fest: A batalha de assadores, um evento que oferece aos visitantes comidas variadas em food trucks e ótimas cervejas artesanais locais.

Se estendendo até o dia 15 de outubro, no domingo, o festival ainda traz shows ao vivo, área com atrações infantis e um concurso de churrasqueiros, que prepararão pratos como parrila, costela de chão, hambúrgueres, entre outros. Também serão oferecidos crepes, comidas mexicanas, torresmos, sorvetes e churros, conforme apontam as informações do portal BS9.

O evento tem dez horas de duração por dia, começando às 12h e terminando às 22h, com entrada franca e livre para todos os públicos, inclusive pets.

Receitas testadas e aprovadas

