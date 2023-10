Cacau Show inaugura parque de diversão para amantes de chocolate; veja valor do ingresso

Você provavelmente já experimentou um dos muitos produtos fabricados pela Cacau Show ao menos uma vez na vida. A empresa que existe há mais de 30 anos produz um dos o chocolates mais famosos do Brasil e está constantemente lançando novidades.

Uma delas é o parque temático Chocomonstros, uma ação realizada por meio da parceria com a Yupie! Park que acontece em frente ao Parque Shopping Barueri (SP). Prometendo diversão para todos os públicos, especialmente para aqueles que são apaixonados por chocolate, a ação que dura até o dia 20 de novembro traz aos visitantes um espaço com personagens, labirintos, surpresas temáticas e muito mais.

Segundo informações do Catraca Livre, a entrada no parque é gratuita, mas os brinquedos só podem ser acessados mediante a compra de tickets individuais, cujos valores estão em torno de R$ 7 a R$ 12. Também existem as opções de combos promocionais com valores que podem variar. Os assinantes ‘Cacau Lovers’ podem adquirir os passaportes antecipadamente se houver disponibilidade no site (verifique aqui).

Entre as atrações, os fãs da marca também poderão aproveitar para visitar a loja que estará aberta durante todo o período de funcionamento da ação para adquirir os doces.

Parque Chocomonstros - Cacau Show

Onde: Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, em frente ao Parque Shopping Barueri

Quando: até 20/11/23

Horários: segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Neste final de semana (14 e 15), em comemoração ao Dia das Crianças, o parque terá duas horas a mais, abrindo às 14h e encerrando às 22h.

