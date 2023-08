Júri especializado avaliou cachaças de até R$ 100, confira qual levou o top 2. Foto: Felipe Rau | Estadão

Branquinha ou cachaça, essa bebida é muito conhecida pelos brasileiros. A cachaça branca tem teor de álcool entre 38% a 48%, seu preço também é variado, existem produtos de R$ 3 até R$ 900.

Paladar escolheu 13 marcas de cachaças brancas, que são vendidas em supermercado, com valores de até R$ 100, para testar e escolher as melhores. Para isso, contou com um júri especializado no assunto. Neste link, você confere a matéria completa com todos os detalhes do experimento.

No ranking, em segundo lugar ficou a marca Weber Haus (R$ 59,90, garrafa com 700 ml). O produto foi avaliado com sabor doce e bem equilibrado, a bebida foi considerada uma boa pedida para drinks como caipirinha. Apresenta um visual com bom brilho, além de um aroma suave.