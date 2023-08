Qual a melhor cachaça branca do supermercado? Júri especializado avaliou 13 marcas de cachaça branca, até 100 reais, vendidas nas redes de supermercado; confira o ranking e faça os melhores drinks. Foto: Felipe Rau | Estadão

A cachaça não possui seu apelido de “branquinha” à toa. Com grandiosidade e reconhecimento na preferência nacional, a cachaça é a bebida original da caipirinha. Produzida industrialmente ou em alambiques, a bebida tem grande destaque em prateleiras de mercados e bares.

O Paladar resolveu testar 13 marcas de cachaça brancas de até R$ 100, todas vendidas em supermercados, para decidir qual é a melhor disponível. Todas podem ser consumidas puras ou no preparo de drinks. O teste foi realizado por um júri especializado no assunto e totalmente às cegas.

No ranking, em terceiro lugar ficou a marca Chico Mineiro (R$ 74,99, garrafa com 700 ml). A bebida foi considerada pelos especialistas como frutada e visualmente impecável. Apresenta média oleosidade e paladar suave, mas com muita presença de cana-de-açúcar.

Para ler a matéria completa e ver mais detalhes sobre o teste, clique aqui!