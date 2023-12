Café branco: descubra como é feita essa variação da bebida

Você já ouviu falar em café branco? Este tipo da bebida se tornou uma grande tendência nos Estados Unidos e, mesmo que seja feito com os mesmos grãos, o café branco tem vários elementos distintos que chamam a atenção, segundo a Tasting Table.

Originário do Iêmen, este tipo da bebida é feito de grãos de café verdes torrados até a metade em temperatura mais baixa para trazer um sabor de nozes. Além do sabor, outra diferença esta na acidez da café, já que o branco tem uma porcentagem menor, justamente pela maneira que é torrado.

O que torna a coloração mais clara do café é o modo que a torra é feita em uma temperatura muito mais baixa, o que mantêm a cor crua dos grãos.

Ao contrário do café tradicional, o branco retém ácido clorogênico - um antioxidante que ajuda na redução potencial do risco de diabetes e câncer - que geralmente é eliminado dos grãos durante o processo de torra.

Alguns vendedores de café branco afirmam ainda que o teor de cafeína é substancialmente maior do que o do café tradicional, já que as temperaturas mais baixas tendem a reter a cafeína, enquanto as temperaturas mais altas a tostam.

Para preparar o café branco é necessário uma máquina de café expresso para realçar o sabor doce e de nozes que os grãos oferecem. O sabor diferente de nozes, mas doce, que outras opções de café pode ser incrementado com leite ou cappuccinos e outros expressos.