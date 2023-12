Café com lasanha? Mistura inusitada faz sucesso em padaria de São Paulo

O café é uma das bebidas mais conhecidas do mundo e também uma das mais consumidas entre os brasileiros. O líquido preto, de gosto intenso e que normalmente é servido quente faz parte da primeira refeição do dia, do pós-almoço e dos intervalos da tarde, normalmente acompanhando um pão com manteiga, um bolo ou um docinho leve.

Há, no entanto, quem aposte em uma combinação mais ousada e fora do comum. É o caso da Padaria Renascer, que serve o clássico café combinado de um generoso pedaço de lasanha.

A casa funciona 24 horas por dia todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, e a iguaria é um dos carros-chefes, fazendo sucesso principalmente entre os clientes que surgem na madrugada procurando uma alimentação reforçada, conforme aponta o portal R7.

A padaria está localizada em São Paulo, no bairro do Itaim Paulista, na rua Marechal Tito, n° 4084, pronta para ser visitada a qualquer momento do dia (e da noite).