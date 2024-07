Café com sal? Conheça a mais nova trend de café viral no Tiktok

Você já pensou em beber café com sal? A tendência de adicionar sal ao café, que viralizou no TikTok recentemente, tem gerado curiosidade e discussões entre os entusiastas da bebida. Essa prática, inicialmente vista como inusitada, ganhou adeptos por suas supostas vantagens sensoriais.

Segundo os criadores dessa bebida da cidade Hue, Vietnã, o leite e o creme adoçados ajudam a equilibrar o amargor do café, e o sal aumenta a doçura – assim como um pouco de sal no caramelo salgado, por exemplo torna os sabores do caramelo mais proeminentes.

De acordo com a CNN, o café com sal foi criado em 2010. “Criamos o café com sal em 2010, quando abrimos nossa primeira cafeteria Ca Phe Muoi na Rua Nguyen Luong Bang, 10″, disseram os coproprietários Ho Thi Thanh Huong e Tran Nguyen Huu Phong à CNN.

“Esta combinação de leite condensado, sal e café preto (cria uma) mistura cremosa que suaviza o amargor do café e equilibra a doçura do leite condensado”, explicaram. Porém, enquanto alguns elogiam a suavidade resultante da adição de sal, outros preferem manter o método tradicional.

Escolha do nome “cà phê sữa đá”

PUBLICIDADE

O nome da agora famosa bebida foi também pensando em termos de estratégia. “Ca phe” significa café e “muoi” significa sal em vietnamita. “Esperávamos que esse nome atraísse as pessoas porque elas sempre pensam que café preto é só com açúcar ou leite... pensamos que se quiséssemos abrir uma cafeteria, teríamos que fazer (um pouco diferente para) atrair os clientes, então o sabor do café com sal os manteria conosco”, revelou o casal.

Além disso, com o tempo, muitos curiosos começaram a visitar o local, inclusive turistas da cidade. “O povo de Hue tinha o hábito de beber café preto com açúcar ou leite condensado, então o café salgado era (considerado) uma bebida estranha”, contaram a CNN.

Como é preparado?

O café vietnamita tradicional é feito usando um phin, um dispositivo de preparo metálico com filtro, que é posicionado sobre uma xícara ou bule. Muitos gostam de adicionar uma ou duas colheres de sopa de leite condensado adoçado à infusão forte. Nesse caso, o café com sal é uma variação das bebidas típicas.

Confira: