Café em cápsula: descubra a 2ª melhor marca do mercado

Os cafés em cápsula são um grande sucesso desde que foram lançados. No Brasil, esse tipo da bebida chegou em 2006, com a Nespresso, e anos depois é possível encontrar várias marcas de cafés encapsulados nos mercados.

De olha na tendência e popularidade dos cafés em cápsula, o Paladar decidiu convidar alguns jurados para realizar um teste às cegas com 11 marcas.

As marcas escolhidas passaram por uma triagem que procurou abranger as opções mais encontradas nas prateleiras dos supermercados - exceto a Nespresso, que só vende em lojas próprias, mas que também entrou no teste.

De acordo com os especialistas, o Gourmet Clássico, da marca de Baggio, é o segundo melhor café em cápsula do mercado. O corpo sedoso e aveludado (com crema persistente), além do equilíbrio entre doçura, acidez e amargor (leve) apresentado por este café, foi o que conquistou os jurados.

Entre as notas percebidas, destacaram-se as de nozes e de chocolate ao leite. Pecou ao apresentar vestígios de oxidação e, por isso, não conquistou o primeiro lugar.

Para saber a posição das outras marcas no ranking dos jurados, leia esta matéria.

