Café em SP resgata tendência da Idade Média para servir suas bebidas

Com uma ideia inovadora e um tanto curiosa, um novo café promete agitar o centro de São Paulo. Trata-se do Buchette Del Vino, projeto que acabou de abrir as portas nesta sexta-feira, 18, no Café com Arquitetura, espaço localizado no Bexiga numa casa tombada.

A partir de buracos na parede, como mostra o próprio restaurante em seu Instagram, a ideia é vender suas bebidas através deles sem precisar ter contato com ninguém. A tendência que bombou na Itália, durante a Idade Média, durante a peste bubônica, e voltou a virar realizada durante a pandemia de Covid-19, parece ganhar espaço no Brasil.

Três anos depois da tendência ganhar os italianos, o arquiteto Murilo Grilo apresenta o conceito ao Brasil. O lugar oferecerá os serviços de vinho na janela sempre às sextas e aos sábados, das 16h às 20h.

Vale citar, que não é preciso fazer nenhuma reserva, apenas chegar, tocar a campainha e realizar o pedido, que contempla o cardápio de bebidas da casa, como o café filtrado (R$ 8,50) com grãos moídos na hora, café expresso (R$ 9,50) e o vinho tinto cabernet sauvignon (R$ 17 a taça).

Além disso, caso prefira algo mais do que a janela oferece, é possível fazer visitas ao espaço com reservas feitas previamente no Airbnb, ao custo de R$ 140 por pessoa. Durante essa experiência, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de um café, juntamente com uma aula sobre a arquitetura local.